A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) disponibiliza, neste sábado (30), 66 pontos para o dia D de vacinação contra Influenza e sarampo. O objetivo da campanha é mobilizar todos os grupos prioritários para imunização com as duas vacinas.

O público-alvo apto a tomar as vacinas contra gripe e sarampo será ampliado. Além dos idosos, a partir deste sábado (30) trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas poderão se vacinar contra a Influenza, assim como as crianças de seis meses a menores de 05 anos (04 anos, 11 meses e 29 dias), professores, indígenas, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, e outros.

Já no caso do sarampo, além dos trabalhadores da saúde, passam a ser vacinadas também as crianças de seis meses a menores de 05 anos. A campanha para todos os grupos segue até o dia 03 de junho.

Locais e horários da vacinação

Goiânia

Vacinação entre 8h às 17h

- Centro de Saúde Balneário Meia Ponte

- CSF Guanabara I

- Ciams Urias Magalhães

- Centro de Saúde Vila Clemente

- CSF São Judas

- CSF Vale dos Sonhos

- CSF Cachoeira Dourada

- CS Perim

- CSF São Francisco

- CSF Vila Regina

- CSF Vera Cruz I

- CSF Vera Cruz II

- CS João Braz

- CSF Buena Vista

- CSF Cerrado IV

- CSF Goiânia Viva

- Cais Bairro Goiá

- CSF Marinho Lemos

- CS Fama

- CSF Crimeia Oeste

- CSF Crimeia Leste

- CSF Leste Universitário

- CS Norte Ferroviário

- CS Esplanada dos Anicuns

- CSF Santa Helena

- CS Cidade Jardi

- UPA Novo Mundo

- Cais Amendoeiras

- C.S Água Branca

- CSF Dom Fernando

- CSF santo Hilário

- CSF Recanto das Minas Gerais

- CSF Pq Atheneu

- CSF Ville de France

- USF Estrela Dalva

- USF Boa Vista

- USF Vila Mutirão

- USF Curitiba

- USF Alto do Vale

- USF São Carlos

- USF Primavera

- US F Finsocial

- USF Novo Planalto

- Cais Cândida de Morais

- Ciams Novo Horizonte

- CS Vila Boa

- CS Vila Mauá

- CS Vila União

- CS Parque Anhanguera

- CSF Madre Germana II

- CSF Eli Forte

- CSF Residencial Itaipu

- CSF Andreia Cristina

- CSF Garavelo B

- CSF Condomínio das Esmeraldas

- CSF Parque Santa Rita

- CSF Caravelas

- CSF Real Conquista

- CS Vila Redenção

- CS Parque Amazônia

- CMV

Além de unidades de saúde, que terão atendimento das 08h às 17h, haverá vacina no Goiânia Shopping (das 10h às 17h), e no Conselho Regional de Farmácia (das 08h30 às 14h30). Nas duas vans da VaciAção será das 08h às 16h. Uma das vans estará na Igreja de Cristo em Células, na Avenida Fonte Nova com Rua FN2, Área 2, Jardim Fonte Nova, Região Noroeste, e a outra no Campo Morada do Ipê, na Avenida Planície com Rua W7, Setor Morada do Ipê, Região Norte.

Aparecida de Goiânia

Vacinação entre 8h e 18h

- Central de Imunização

Vacinação entre 8h e 16h

- Aparecida Shopping

- Buriti Shopping

- UBS Andrade Reis

- UBS Colina Azul

- UBS Bairro Cardoso

- UBS Delfiore

- UBS Alto Paraíso

- UBS Bandeirantes

- UBS Bairro Ilda

- UBS Independência

- UBS Buriti Sereno

- UBS Campos Elíseos

- UBS Cândido de Queiroz

- UBS Caraíbas

- UBS Chácara São Pedro

- UBS Cruzeiro do Sul

- UBS Independência Mansões

- UBS Jardim Bela Vista

- UBS Jardim Boa Esperança

- UBS Jardim dos Buritis

- UBS Jardim dos Ipês

- UBS Jardim Florença

- UBS Jardim Olímpico

- UBS Jardim Paraíso

- UBS Jardim Tiradentes

- UBS Madre Germana

- UBS Nova Olinda

- UBS Papillon Park

- UBS Parque Trindade

- UBS Pontal Sul II

- UBS Residencial Anhambi

- UBS Residencial Garavelo Park

- UBS Retiro do Bosque

- UBS Jardim Riviera

- UBS Rosa dos Ventos

- UBS Santa Luzia

- UBS Santo André

- UBS Veiga Jardim

Taxa de vacinação

Até o momento, a taxa geral de vacinação contra a Influenza na capital é de 22,7%. Dos idosos chegou a 25,7%, trabalhadores da saúde (17%), puérperas (12,9%) e de gestantes (8,8%). Ao todo, 15% dos trabalhadores da saúde tomaram a vacina contra o sarampo. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% das pessoas incluídas nos grupos prioritários. Em 2021, Goiânia vacinou 73,5% do público-alvo. A estimativa é que 519.378 pessoas façam parte dos grupos.

