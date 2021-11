Cidades Dia da Cannabis Terapêutica é aprovado pela Câmara; projeto ainda passará por segunda votação O 27 de novembro também é marcado como o Dia Nacional do Combate ao Câncer. Por isso, foi feita a escolha pela data, idealizada por ativistas que defendem a efetividade da substância para o alívio de sintomas provocados pela quimioterapia

Foi aprovado na Câmara de Goiânia, por unanimidade entre os vereadores, nesta quarta-feira (17), o projeto de lei que marca o dia 27 de novembro como o Dia Municipal da Cannabis Terapêutica no Calendário Oficial do município. O incentivo para proposta é aumentar a conscientização do uso terapêutico da cannabis, além de criar mais espaço para a pesquisa e a discussão c...