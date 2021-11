Cidades Dia da Consciência Negra é feriado em Goiás? Veja Data que lembra a morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, não é feriado nacional, apenas somente onde há lei especifica aprovada

No próximo sábado (20) é celebrado o Dia da Consciência Negra, que lembra a morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão, e também de conscientização da população sobre a resistência e o sofrimento que o povo negro viveu no Brasil desde a colonização. Esse é um momento oportuno, inclusive, para debater a importância da cultura a...