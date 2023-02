Depois da forte chuva desta terça-feira (21) que provocou uma cena inusitada com os pedalinhos circulando distante do Lago das Rosas, o dia começou com muito trabalho no local. Servidores da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) e da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) amanheceram no local para fazer a limpeza de toda a área.

Apesar da grande quantidade de água que invadiu todos os espaços da área verde, os danos não foram consideráveis, segundo a Amma. A enxurrada que desceu dos lugares mais altos do Setor Oeste deixou pelo caminho muita lama e lixo. Alguns pavers que revestem a pista de caminhada também foram arrancados e estão sendo recolocados já nesta quarta-feira (22).

No Zoológico, os danos maiores foram nas cercas, em três pontos específicos: ao lado das duas bilheterias e na parte de cima, em frente à Avenida Portugal. Presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos Lazer (Agetul), que é responsável pelo espaço, explicou que a força da água trouxe muito lixo para a área pública. Os consertos estão sendo realizados também nesta quarta-feira (22).

Não houve nenhum dano aos animais. O Zoológico está funcionando normalmente.

