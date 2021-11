Cidades Diarista busca respostas de acidente que matou o marido e a filha em Goiás Após colisão com mortes na GO-469, mulher questiona por que teste do bafômetro não foi realizado por equipe policial

A diarista Maria Rosângela Castro de Macedo Felizardo viveu 13 dos seus 41 anos ao lado do pedreiro José Felizardo da Silva, de 58. No início da noite de 31 de outubro deste ano, um domingo que compunha o feriado prolongado de Finados, ele não resistiu a um acidente na GO-469, entre Abadia de Goiás e Trindade. Na colisão, morreu também a filha do meio da diarista, Da...