Dict investiga se falha mecânica contribuiu na morte de estudante que caiu do Eixo Anhanguera

A Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) apura se houve uma falha mecânica no ônibus do Eixo Anhanguera que contribuiu na morte da estudante de enfermagem Leidiane Teixeira, de 28 anos, nesta quinta-feira (18), em Goiânia. A delegada responsável pelo caso, Maira Barcelos, detalha que a vítima caiu da porta do meio do veículo, próximo ao acesso dos cadeirantes. ...