Cidades Diplomas do prefeito e vice de Bom Jardim de Goiás são cassados após suposto crime eleitoral A Justiça reconheceu que houve abuso de poder político e de poder econômico

O prefeito e vice-prefeito de Bom Jardim de Goiás, no leste goiano, tiveram os diplomas cassados. A determinação partiu do juiz da 35ª Zona Eleitoral de Aragarças, após ação do Ministério Público Eleitoral (MPE). Odair Sivirino Leonel, reeleito prefeito, e Manoel Oliveira Souza, também foram multados em mais de R$ 31 mil. O órgão apurou que foram distribuídos alimen...