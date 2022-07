Cidades Diretório Municipal do PT sofre princípio de incêndio, em Goiânia; veja vídeo Princípio de incêndio aconteceu nesta terça-feira (12), as chamas foram controladas

A sede do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), que fica no setor Leste Universitário, em Goiânia, foi atingida por um incêndio nesta terça-feira (12). Por meio de nota, o PT informou que as chamas começaram na parte externa e que já foram controladas. Ocorreram danos na parte elétrica e rede de internet. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Segund...