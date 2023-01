Cidades Discussão política termina em briga generalizada em pesque-pague, em Anápolis O desentendimento aconteceu em um estabelecimento na Vila Fabril e foi filmado por pessoas que estavam no local

Uma discussão por conta de política teria motivado uma briga generalizada neste domingo (15), em Anápolis, a 60 km de Goiânia. O desentendimento aconteceu em um pesque-pague na Vila Fabril e foi filmado por pessoas que estavam no local. As imagens mostram um homem agredindo outro, que, antes de conseguir revidar, agrediu uma mulher, que seria a esposa do pri...