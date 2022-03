Cidades Diversos carros são destruídos após caminhão-cegonha entalar em viaduto de Anápolis Pelo menos cinco veículos foram danificados

No início da tarde desta quinta-feira (11), um caminhão-cegonha ficou entalado no viaduto Nelson Mandela, localizado na Avenida Brasil Norte, em Anápolis. Ao tentar passar pelo local, vários carros que estavam na parte de cima ficaram danificados e um deles chegou a cair na pista, interditando parte da via. O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT)...