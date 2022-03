No início da tarde desta quinta-feira (11), um caminhão-cegonha ficou entalado no viaduto Nelson Mandela, localizado na Avenida Brasil Norte, em Anápolis. Ao tentar passar pelo local, vários carros que estavam na parte de cima ficaram danificados e um deles chegou a cair na pista, interditando parte da via.

O Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) chegou ao local logo após o acidente para controlar o tráfego. Por meio de nota, eles informaram que interditaram parcialmente a pista em que ocorreu o incidente.

"A via está sinalizada com os limites de altura e velocidade permitidas, mas a CMTT reforça a importância da atenção dos condutores para um trânsito seguro", diz a nota.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.