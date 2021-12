Cidades Divulgada lista de convocados do programa Aluguel Social em Goiânia Foram chamadas as primeiras 3 mil famílias que finalizaram as inscrições

Foi divulgada pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) a lista de convocados do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em Goiânia. Foram chamadas as primeiras 3 mil famílias que finalizaram as inscrições. Clique aqui para conferir a lista. A entrega da documentação poderá ser feita diretamente no site www.agehab.go.gov.br. Quem tiver dificuldade em anexar o...