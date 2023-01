Um DJ saía de uma festa em Rio Verde, Região Sudoeste do Estado, quando um motoqueiro passou próximo ao seu veículo e realizou disparos de arma de fogo. DJ Marquin Silva, como é conhecido, tem 18 anos e foi baleado na cabeça na madrugada deste último sábado (7).

De acordo com a Polícia Militar (PMGO), Marquin estava no banco do carona acompanhado de um amigo que conduzia o carro e outros passageiros. O motorista desviou dos disparos e um dos tiros acabou atingindo a cabeça do DJ, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (Herso).

Ele sofreu a tentativa de homicídio após sair de uma casa noturna localizada na Rua Costa Gomes, Setor Central de Rio Verde. De acordo com o relato de um familiar em entrevista à TV Anhanguera, o crime foi motivado por uma discussão no trânsito.

Conforme o último boletim médico, o jovem passou por uma cirurgia na cabeça e está internado em estado grave. O POPULAR tentou entrar em contato com o hospital por telefone e email, mas não obteve retorno para saber o estado de saúde do paciente atualizado.

Prisão

O suspeito de disparar os tiros contra Marquin foi localizado no fim da tarde deste domingo (8) e encaminhado à delegacia da Policia Civil da cidade. O autor dos disparos foi localizado pela Polícia Militar (PM) escondido na casa de alguns parentes em São João da Barra, município do Estado do Rio de Janeiro.

A PM informou que a arma utilizada no crime foi jogada em uma área de matagal e até o momento não foi localizada. O suspeito foi preso em flagrante e a polícia abriu um inquérito para investigar o caso por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Rio Verde.