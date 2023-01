O advogado Djalma Rezende, que morreu no domingo (1°) por insuficiência hepática causada pela metástase de câncer no fígado, possuía uma grande fortuna, mas era tido pelos familiares, amigos e colegas de trabalho como uma pessoa bastante generosa. Seu velório acontece na manha desta terça-feira (3) no Centro de Esporte e Lazer da Ordem dos Advogados do Brasil (CEL da OAB-GO), em Aparecida de Goiânia.

A diretora executiva de seu escritório, a advogada Kles Mellemberg diz que dois dias antes de ser internado no Hospital Albert Einsten, em Goiânia, ele estava em Minas Gerais participando de uma romaria à Nossa Senhora da Abadia, santa que ele era devoto, e fazendo doações de panetones para creches e abrigos de idosos. Ao ser diagnosticado com câncer, em 2017, o advogado prometeu agradecer caso pudesse viver mais cinco anos e fez uma doação financeira à igreja.

Kles descreve Rezende como um "amigo, mentor e conselheiro" e diz que ele foi o maior doador (de pessoa física) do Hospital de Amor, em Barretos, em São Paulo, referência no tratamento contra o câncer. "Ele fez grandes doações aos hospitais de Barretos e ao Araújo Jorge, em Goiânia. Tudo isso antes de ser diagnosticado com a doença", relata. Kles fala ainda que após o câncer, todos os honorários de Rezende em Barretos eram doados ao hospital da região.

Apesar da grande riqueza, Djalma era considerado um homem que "estendia a mão a quem precisasse", afirma o amigo Fábio Cristiano Mota. Ele também conta das doações generosas aos hospitais que tratavam o câncer. "Ele sempre estendia a mão para quem o procurava. Ele ajudou a construir o hospital de Barretos. Mesmo antes de ser diagnosticado com câncer, ele já fazia doações para esse tipo de instituição", diz.

O deputado estadual por Goiás, Bruno Peixoto também relembrou do amigo com muito carinho. Segundo ele, quando sua mãe teve um tumor cerebral, o advogado ligou de imediato quando ficou sabendo e se ofereceu para ajudar. "Ele disse que era para irmos ao Hospital de Amor, em Barretos, pois lá era um ótimo local e com atendimento de primeiro nível", conta.

O vereador por Goiânia e amigo de Djalma, William Veloso conta que o advogado fazia coisas que "estavam além de sua obrigação". Veloso diz que o amigo "nunca deixou ninguém desamparado" e que não era raro quando pessoas chegavam ao escritório de Djalma e pediam ajuda em algumas causas e, mesmo sem ter como pagar pelos serviços, Rezende ajudava. "A advocacia é muitas vezes confundida com elite e Djalma quebrou esse ciclo", diz o político.

O segurança de Djalma Rezende, Rodrigo Martins, que esteve ao lado do advogado por mais de 20 anos, diz que vivenciou ao lado do chefe vários momentos em que Djalma ajudou ao próximo. "As vezes chegava alguém com dificuldade para pagar um talão de energia, então ele pegava o boleto e realizava o pagamento. São várias as histórias. Ele foi um mestre"

Descoberta da doença e tratamento pelo SUS

Quando foi diagnosticado com a doença, Djalma contou ao POPULAR que descobriu o câncer após ser internado com uma dor “violentíssima” abaixo do umbigo.

O advogado chegou a realizar tratamento e cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital de Amor. Na época, Rezende fez um apelo para que as pessoas acima de 50 anos, façam o exame de colonoscopia, fundamental para detectar o câncer no reto. “Se eu tivesse feito quando tinha 50 anos, eu não teria chegado a este ponto. Poderia ter barrado quando ainda era bem pequeninho”, lamentou.

Djalma elogiou o atendimento que recebeu no Hospital d Barretos: “Qualquer pessoa, por mais pobre que seja, se ela for internada lá, ela vai ter o melhor tratamento”.

Casamento

Em 2016, Rezende ganhou os holofotes da mídia pelo seu casamento com a advogada Priscila Rezende. Os dois realizaram um dos casamentos mais caros de Goiás e o evento foi comentado em todo o Brasil. A festa custou R$ 8 milhões e foi realizada no CEL da OAB-GO, mesmo local de seu velório. A cerimônia, que teve shows de Anitta e Thiago Abravanel, reuniu 1.200 pessoas. Na época, Rezende chegou ao evento em uma Ferrari, avaliada em R$ 2,5 milhões e a sua então noiva, em um Rolls Royce.

Priscilla usou um vestido do estilista Júnior Santaella, de São Paulo, uma tiara de diamantes, sapatos Loboutin e um buquê criado por Jeanette Dawailibi.

