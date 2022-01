Cidades Doentes peregrinam em busca de atendimento em Goiânia Serviços de saúde seguem lotados em Goiânia. Há relatos de quem esperou o dia todo para conseguir passar por médico. Secretaria orienta população a procurar unidades básicas

Com as unidades de saúde em Goiânia lotadas, pacientes relatam peregrinar por postos de saúde em busca de atendimento e, em muitos casos, esperar o dia todo para conseguir passar por um médico. O acesso a vagas para internação também é problema. A estudante universitária Karoline Almeida Sousa, de 21 anos, esteve no Cais da Chácara do Governador na tarde desta terça...