Cidades Dois acidentes são registrados na madrugada desta quinta-feira (27), em Goiânia Não houve feridos, apenas danos materiais

Um carro invadiu uma casa na madrugada desta quinta-feira (27) na Avenida Belém com a Avenida Laguna, no Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo informações, o motorista do veículo fazia à rotatória quando perdeu o controle e bateu no muro da residência e em um poste, que caiu. Na casa, mora uma idosa de 73 anos com os filhos. O quarto da mulher fica na parte da fre...