Cidades Dois adolescentes são suspeitos de furtar dinheiro e colocar fogo na escola Eles levaram R$ 150 e as chaves da unidade. Os adolescentes ainda colocaram fogo em uma sala de aula e o prejuízo é de R$ 12 mil. Um deles foi apreendido

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, são suspeitos de invadir, furtar e colocar fogo em uma escola de Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O caso ocorreu no feriado de Corpus Cristhi, quando a unidade estava fechada por contado feriado. Os meninos pularam o muro da Escola Municipal Olavo Bilac, no Parque Sol Nascente 2, e entraram pela janela da coordenação. Segundo inform...