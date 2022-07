Atualizada às 11h41

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) confirmou, nesta quarta-feira (13), dois casos de Monkeypox, popularmente conhecida como varíola dos macacos. Os pacientes são homens, de 26 e 41 anos, residentes na capital. Um deles possui histórico de viagem para São Paulo, onde já foi confirmada a circulação comunitária do vírus. No total, já são quatro casos em Goiás. Os outros dois são de Aparecida de Goiânia.

O material para exames dos dois pacientes de Goiânia foi coletado por técnicos da Vigilância em Saúde da SMS no dia 5 de julho. Em seguida, o material foi encaminhado para o Laboratório Estadual de Saúde Pública (Lacen-GO). Ambos já tinham recebido atendimento em um hospital particular e foram orientados a manter isolamento domiciliar. Além disso, passaram a ser monitorados diariamente pela prefeitura.

Outras confirmações

As duas primeiras confirmações do estado aconteceram no último sábado (9) pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). Os pacientes são homens, de 33 e 34 anos, moradores de Aparecida de Goiânia. Eles tiveram boa evolução do quadro e foram monitorados pela Vigilância em Saúde (SVS) do município.

Casos descartados

Outros três casos foram descartados na capital incluindo uma mulher que apresentou sinais e sintomas da doença, e estava sendo monitorada. De acordo com a SMS, ela contraiu Parvovírus durante viagem a uma fazenda. Outras duas pessoas que vivem na mesma casa não desenvolveram a doença.

Além disso, outros três casos de varíola são investigados na capital.

O que se sabe até o momento:

No dia 7 de maio de 2022, a Organização Mundial da Saúde foi notificada sobre um caso confirmado de Monkeypoxey, conhecida como varíola dos macacos, no Reino Unido. O primeiro caso havia sido importado da Nigéria, mas uma semana depois, outros quatro casos foram confirmados no país, sem vínculo epidemiológico com o primeiro. No dia 20 de maio, 11 países já havia notificado casos. Agora, mais de dois meses depois da primeira confirmação já são mais de 5 mil casos em todo o mundo.

Taxa de mortalidade

De acordo com o Instituto Butantan existem dois tipos de vírus da varíola dos macacos: o da África Ocidental e o da Bacia do Congo (África Central). Para o primeiro, da África Ocidental a taxa de mortalidade é de 1%, enquanto para o vírus da Bacia do Congo pode chegar a 10%.

Sintomas

Febre, dor de cabeça, cansaço e dores musculares podem ser alguns dos primeiros sintomas da varíola dos macacos. Dessa forma, há possibilidade de confundir a doença com uma gripe ou um resfriado, por exemplo.As erupções na pele passam por diferentes tipos de estágios e podem, inicialmente, se parecer com varicela, ou sífilis, antes de formar uma crosta. No início, podem ser manchas vermelhas e sem volume. Depois, ganham volume e formam bolhas. Por fim, criam cascas.

Onde buscar atendimento?

Em Goiás não há definido um local específico para atendimentos de casos suspeitos. Dessa forma, a orientação atual é buscar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. O tratamento indicado pelos órgãos nacionais e internacionais de saúde são baseados em suporte para aliviar sintomas, tratar complicações e prevenir sequelas.

Existe vacina?

A vacinação contra a varíola humana terminou em 1980, quando a doença foi considerada erradicada no mundo e por esse motivo não estão mais disponíveis no mercado. Segundo a OMS, foi demonstrado que a vacinação contra a varíola ajuda a prevenir ou atenuar a doença pela varíola do macaco, com uma eficácia de 85%. “As pessoas vacinadas contra a varíola humana no passado, demonstraram ter alguma proteção contra a varíola do macaco”.

