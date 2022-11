Duas pessoas morreram, neste sábado (19), após o acidente que envolveu uma moto, um caminhão, um ônibus do Eixo Anhanguera e uma ambulância, em Goianira, Região Metropolitana de Goiânia. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (18), na rodovia GO-070, no Setor Cora Coralina.

O motociclista e o paciente da ambulância foram socorridos em estado grave, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

A ambulância é do município de Santa Rosa de Goiás, e o paciente estava retornando de um tratamento de hemodiálise e havia realiza uma cirurgia no fêmur. A prefeitura de Santa Rosa publicou uma nota em que lamenta a morte de João Valverde de Paula, de 50 anos.

Ambulância capota e moto pega fogo

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBM-GO), a moto bateu na ambulância e depois colidiu com o ônibus. Devido ao impacto, a moto pegou fogo. Após a batida com a moto, a ambulância bateu em um caminhão e, então, capotou.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o acidente acontece e o motociclista fica na caído na pista. O ônibus do Eixo Anhanguera saía de uma parada no momento da colisão. O motorista do ônibus para o veículo ao perceber o choque, e os passageiros fogem, assustados.

De acordo com os bombeiros, o motociclista teve traumatismo crânio encefálico. Devido a gravidade do acidente e a necessidade de atendimento urgente, o paciente que estava dentro da ambulância foi levado para atendimento médico pelos bombeiros junto com o motociclista, em uma mesma viatura.

O paciente estava acompanhado por um outro homem de 35 anos, que teve ferimentos leves, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hugol. Os dois estavam voltando para Santa Rosa.

A via chegou a ser interditada no sentido Goiânia/Goianira e teve suporte dos bombeiros, do Samu e da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO)

