Dois homens morreram na tarde deste domingo (25) em um acidente na GO-010, no quilômetro 89, em Vianópolis, região central de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO), as vítimas estavam no mesmo carro.

O veículo deles bateu em um outro carro, que tinha dois adultos e duas crianças. Os ocupantes deste segundo carro foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente aconteceu por volta das 14h e o CBM-GO de Silvânia foi acionado às 14h53. Chegando lá, já havia uma equipe do Samu em atendimento, então os bombeiros fizeram a sinalização do local e aguardaram a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para a retirar as vítimas das ferragens.

Leia também:

- Adolescente de 14 anos perde a perna enquanto trabalhava em fazenda de Alvorada do Norte

- Cobra vista no Parque Flamboyant é resgatada na caixa de roda de carro, em Goiânia; vídeo

O POPULAR tentou contato com o Samu para saber para qual hospital as outras vítimas foram levadas e conseguir atualizar o estado de saúde delas, mas não obteve sucesso. A Polícia Rodoviária Estadual também foi contatada para informações sobre a dinâmica do acidente, mas não houve retorno.

O IML disse que chamado para uma vítima fatal do acidente, mas a equipe não retornou ao posto do órgão até a última atualização desta matéria.