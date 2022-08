Cidades Dois homens são presos suspeitos de atirar contra meninas de 5 e 15 anos dentro de casa, em Catalão Suspeitos foram presos no fim da tarde desta sexta-feira (19) por policiais militares. Eles foram encaminhados à Polícia Civil de Catalão

Dois suspeitos de ter atirado contra uma criança de 5 anos e uma adolescente de 15, em Catalão, foram presos no fim da tarde desta sexta-feira (19) pela Polícia Militar. Outros dois suspeitos ainda não foram encontrados. Os homens foram levados pela PM por volta de 20h à Delegacia de Polícia Civil do município. O crime ocorreu na rua B, no bairro Evelina Nour II, por volta de 1...