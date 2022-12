Dois homens foram presos suspeitos de furtar três motos do pátio do Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc), em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, os veículos foram encontrados em uma mata próximo ao local.

Os dois foram presos na última quinta-feira (8). Segundo a polícia, o furto aconteceu na madrugada do mesmo dia. As motocicletas estavam escondidas em uma mata.

Leia também:

- Motocicleta com cerca de R$ 200 mil em multas é apreendida, em Goiás; vídeo

- Quatro homens são presos em Goiás, suspeitos de planejar chacina

- Homem é preso em Rio Verde por agredir mulher com murros e chutes no rosto, diz polícia

A dupla foi encaminhada à delegacia com as motos apreendidas. Eles estão à disposição da Justiça. O POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil para saber se os dois homens continuam presos, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Os nomes dos suspeitos do furto das motos não foram divulgados, então até a última atualização O POPULAR não localizou o contato da defesa, o espaço segue em aberto.