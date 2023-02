Dois homens, de 23 e 36 anos, foram presos nesta terça-feira (7), um deles em Valparaíso de Goiás, suspeitos de matar o colombiano Gustavo Adolfo Suares Betancur, em 22 de janeiro, na Cidade Estrutural, no Distrito Federal. A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, foi a dívida de três garrafas de cerveja.

Por meio da operação Falso Amigo, a polícia cumpriu os mandados de prisão temporária contra a dupla no Distrito Federal em em Valparaíso de Goiás. Conforme apontado pelas investigações, um dos suspeitos se mudou para a cidade goiana três dias após o crime.

Crime

Os suspeitos e a vítima se encontraram em uma distribuidora de bebidas na Cidade Estrutural, na madrugada do dia 22 de janeiro. Imagens de câmeras de segurança mostraram que os três se conheciam e bebiam juntos.

Em determinado momento, os três saíram pela lateral do estabelecimento, e os suspeitos questionaram o motivo de a vítima ter colocado as três garrafas de cerveja que consumiu na conta de um deles. Após a discussão, o colombiano tentou fugir e foi alcançado pelos suspeitos em um carro.

O suspeito de 23 anos que estava no lado do carona desceu do carro e deu cinco facadas na vítima. Em seguida, o outro suspeito também saiu do veículo e, com a vítima já caída no chão, deu mais dez facadas. Após o crime, a dupla fugiu do local. Segundo a Polícia Civil, eles poderão responder pelo crime de homicídio qualificado.

