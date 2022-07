Cidades Dois irmãos de 5 e 7 anos são mortos em Bonópolis A mãe das crianças quando chegou em casa, encontrou o filho morto e a filha desaparecida

Um menino de 7 anos e uma menina de 5 foram mortos em Bonópolis, cidade próxima de São Miguel do Araguaia. A mãe das crianças estava trabalhando e quando chegou em casa encontrou o filho morto. A menina foi levada pelo suspeito e encontrada morta no início desta noite na saída da cidade. As mortes aconteceram nesta quarta-feira (6). As informações são da TV Anhanguera. Os vizinh...