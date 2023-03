Cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas, em Luziânia, entorno do Distrito Federal (DF). A Polícia Civil (PC) de Goiás cumpriu, nesta quarta-feira (1°), sete mandatos de busca e apreensão na casa dos suspeitos e foram encontradas drogas e munições.

Os mandatos foram cumpridos no Jardim Zuleika e no Parque Estrela D’Alva IX. Durante as buscas, foram encontradas drogas diversas, munições e insumos para o preparo das porções de entorpecentes para a venda.

Leia também:

- Homem é preso suspeito de espancar, quebrar celular e manter mulher em apartamento por 3 dias

- Quatro suspeitos são presos em operação contra tráfico e contrabando em Goiás

Dos cinco suspeitos, três já foram presos pela Vara Criminal de Luziânia, sendo dois deles irmãos. Os dois já tinham sido presos por tráfico de drogas pelo Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri), mas respondiam em liberdade. Agora, voltam novamente à prisão juntos.

O Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Luziânia prendeu os cinco indivíduos em flagrante. Eles vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munições de uso permitido. As penas, somadas, podem chegar até 20 anos de reclusão.

Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles.