Cidades Dois linhões do João Leite estão com obras paradas Estruturas Central e Sul, que ajudarão a ampliar a oferta de água, se encontram em processo de adequação do contrato ou ajuste para nova fase. Saneago prevê retomada ainda em 2022. Primeira etapa do linhão de Aparecida começou no início deste ano

Enquanto as obras da primeira etapa do linhão Gyn-Apa, que levará água tratada do Sistema Produtor Mauro Borges para Aparecida de Goiânia, começaram a ser executadas no início deste ano, os trabalhos dos linhões Sul e Central, que também irão ampliar a oferta de água para a região metropolitana, estão paralisadas. De acordo com a Saneago, ambas devem ser retomadas ainda...