Cidades Dois morrem em ação policial em Jaraguá Segundo a corporação, uma equipe do Comando de Policiamento Especializado foi recebida a tiros perto da unidade prisional

Dois homens morreram na noite desta terça-feira (30), em Jaraguá, região Central de Goiás, após confronto com uma equipe do Comando de Patrulhamento Especializado (CPE), segundo informou a 3ª Companhia Independente da Polícia Militar, com sede no município. Os dados preliminares indicam que os dois homens estavam levando drogas para serem repassadas a presos da Uni...