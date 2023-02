Dois suspeitos de assaltarem uma joalheria em Goiânia foram mortos em um suposto confronto com a Polícia Militar (PM). Dos quatro homens filmados roubando a joalheria, na manhã desta sexta-feira (24), dois morreram e os outros dois continuam foragidos, segundo a PM.

Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram e a polícia iniciou as buscas. Com o apoio de militares do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), que sobrevoaram o local, e com o reforço de drones, os agentes conseguiram localizar um dos suspeitos em uma mata no Jardim Novo Mundo.

Leia também:

Segundo a PM, na primeira abordagem, no Setor Leste Universitário. um dos suspeitos estava armado com um revólver e atirou contra os policiais do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro),

Em seguida, o segundo suspeito foi identificado. Ainda de acordo com a versão da PM, os dois morreram em confronto com os policiais. Os agentes recuperaram a arma usada pelo homem, uma moto utilizada no crime e algumas das joias roubadas.

Assalto

Câmeras de segurança registraram o roubo da joalheria, que se localiza na Avenida Araguaia, no Setor Central. em Goiânia. Os suspeitos entraram ameaçando funcionários e levaram colares de ouro e a arma de um policial de folga que estava no local como cliente.

De acordo com informações da testemunha ao portal g1 Goiás, um soldado da PM de folga, que estava na loja na hora do crime, teve uma arma de fogo roubada pelos assaltantes.

Apesar das ameaças, não houve disparo de arma de fogo e ninguém ficou ferido na joalheria. A quantidade de correntes de ouro roubadas ainda não foi contabilizada pela loja.