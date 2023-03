Uma trabalhadora doméstica bate em uma porta de vidro e cai após levar um choque por causa de um fio desencapado, em Luziânia, a 196 km de Goiânia. As câmeras de segurança da casa onde Luciana Castro, de 37 anos, trabalha registraram o momento do acidente.

Luciana conta que estava retornando da licença maternidade e que se preparava para lavar o quintal da casa quando encostou no fio. “Eu peguei a extensão que eu sempre usava e não esperava levar o choque. O descascado estava perto do plug de colocar na tomada”, detalha.

Segundo a doméstica, no momento do acidente, ela estava descalça e o piso estava molhado. “Eu peguei no fio, levei o choque, bati na porta de vidro e caí”, explica. Luciana comemora que não teve ferimentos graves, apenas uma bolha no dedo que encostou no fio e dores no corpo.

O acidente aconteceu no dia 24 de fevereiro e, de acordo com a vítima, não precisou de socorro médico. “Graças a Deus eu estou bem e cuidando do meu bebê. Fiquei famosa por causa de um tombo, mas isso serve de alerta para outras pessoas terem mais cuidado”, finaliza.

Leia também:

- Enfermeira filma momento em que é atingida por carro desgovernado em Anápolis; vídeo

- Menino morre após levar choque em cerca de galinheiro enquanto brincava com amigo, diz polícia

- Casa pega fogo após homem tentar matar lacraia queimada em Senador Canedo