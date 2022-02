Cidades Dom João Justino assume Arquidiocese de Goiânia Celebração eucarística de posse será nesta quarta-feira (16), às 18 horas, no Santuário Basílica Sagrada Família, na Vila Canaã

Em celebração eucarística marcada para às 18 horas desta quarta-feira (16), no Santuário Basílica Sagrada Família, na Vila Canaã, dom João Justino de Medeiros Silva, de 54 anos, assume a Arquidiocese de Goiânia, substituindo dom Washington Cruz, que ficou 19 anos no posto e se aposentou em maio do ano passado. O religioso deixou a Arquidiocese de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, onde exerceu ministério episcopal durante quatro anos e meio. Nesta terça-feira, o novo arcebispo...