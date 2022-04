Cidades Domingo de Ramos volta a lotar igrejas de Goiás após dois anos Data que marca início da Semana Santa tem diversas procissões pela Grande Goiânia, com públicos que surpreenderam fiéis e líderes religiosos

Após dois anos de celebrações remotas, as igrejas católicas de Goiás ficaram lotadas neste domingo (10) para as celebrações dos atos do Domingo de Ramos. As procissões foram realizadas em diversas partes da Grande Goiânia. Em meio a rezas e louvores, um dos principais sentimentos externados foi o de gratidão pela retomada da tradição religiosa em sua forma presencial. Entre as vár...