Cidades Dona das casas invadidas por carreta desgovernada em Bela Vista de Goiás diz que nasceu novamente Fotos mostram o desastre causado pela carreta desgovernada que invadiu o salão de beleza e as casas

Uma carreta desgovernada invadiu duas casas e um salão de beleza no centro de Bela Vista de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo os bombeiros, o caminhão estava estacionado quando teve um problema no freio e saiu desgovernado. Os moradores das residências e a dona do salão afirmaram que nasceram novamente, pois ninguém saiu ferido. O aciden...