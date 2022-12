A proprietária de um berçário em Vianópolis, na região central de Goiás, está sendo acusada de maus-tratos pelos pais das crianças matriculadas no local. Eles ficaram revoltados depois que receberam um vídeo, que o próprio berçário enviou em grupo de mensagens, mostrando a forma como ela tratou as crianças durante uma sessão de fotos para o Natal.

Nas imagens, a proprietária e uma funcionária aparecem organizando as crianças, algumas de colo, para tirar fotos. Em determinado momento, uma das crianças começa a engatinhar, é puxada pelos braços pressionada com força contra o chão. Quase que no mesmo instante, a outra funcionária puxa um bebê que estava de costas para a câmera e o levanta segurando apenas por um braço, fazendo a criança chorar.

A mãe de uma das crianças que aparece no vídeo informou à reportagem que o vídeo foi gravado na sexta-feira (16), no último dia antes do recesso de fim de ano. Ao enviar os registros para os pais, a cena de maus-tratos foi enviada junto. Keila Soares Caixeta conta que um pai assistiu ao vídeo e alertou as outras famílias. “Eu não cheguei a ver (no grupo), ela (proprietária) já tinha apagado, mas logo as imagens começaram a circular”. A mãe diz que notou que o comportamento da criança mudou, mas achou que era falta de costume com o lugar. “Ele chorava, não queria ir de jeito nenhum”.

Outra mãe cuja filha frequentou o berçário meses atrás fez um desabafo nas redes sociais após ver as imagens. “Já é madrugada e eu não consigo dormir. Eu não consigo esquecer os vídeos que vi hoje. E principalmente eu me sinto culpada por ter confiado minha filha a essas pessoas por tanto tempo. Eu não sei se chegou a acontecer algo ou não com ela, e é essa dúvida que está me sufocando, estou com o coração muito apertado de pensar nessa possibilidade”, escreveu.

Ana Cláudia Sanches disse ao POPULAR que notou uma mudança no comportamento da filha, mas não sabia até onde aquilo poderia ser preocupação de mãe. No entanto, a avó da criança foi até o berçário antes do horário de saída e viu que a neta estava sozinha em um quarto escuro toda coberta em um dia quente. No mesmo instante, retiraram a criança de lá.

A Thays Andressa Pereira também havia retirado a filha do berçário meses antes, depois que a menina apareceu com machucados pelo corpo. Ao entrar em contato com o berçário, disseram que precisaram segurar a criança à força porque ela não queria tomar banho. Ainda segundo a mãe, a menina teria ficado trancada sozinha por várias vezes, fato que foi confirmado por outra mãe.

Ela conta ainda que chegou a ir à delegacia quando a filha apareceu com as marcas espalhadas pelo, mas foi informada de que as fotos que ela que fez não seriam provas suficientes para configurar crime de maus-tratos.

Outra criança que aparece no vídeo também foi agredida com um tapa para que olhasse para a câmera. A reportagem, no entanto, não conseguiu localizar os pais do garoto.

Em nota, a Polícia Civil informou que tomou conhecimento do caso pelas redes sociais e já instaurou um inquérito para apurar se a prática configura crime do art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual submeter criança ou adolescente sob sua vigilância a vexame ou a constrangimento pode resultar em pena de detenção de seis meses a dois anos.

O POPULAR entrou em contato com a proprietária do berçário para ouvir sua versão dos fatos, mas não houve retorno até o momento. O espaço permanece aberto.