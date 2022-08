Cidades Dono de bar é baleado depois de expulsar cliente, em Anápolis Tiro atingiu rosto da vítima de raspão; suspeito está foragido

Um homem está foragido depois de ter baleado o dono de um bar, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, no último sábado (30). Segundo informações da Polícia Militar, o cliente havia feito ameaças ao proprietário, que, por sua vez, pediu para que ele se retirasse do local. O tiro atingiu o rosto da vítima de raspão. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito é um c...