Joelson Morais da Silva, de 48 anos, foi condenado a quase 20 anos de prisão por agredir até a morte o enteado, Sebastião Gomes Branquinho Júnior, de 22. Toda a cena foi presenciada pelo irmão da vítima, uma criança de 11 anos. O crime aconteceu no dia 23 de março de 2022, no conjunto habitacional Esperança II, em Anápolis, cidade a 60 quilômetros de Goiânia, quando a vítima foi visitar a mãe, que viveu em união estável com Joelson por seis anos. Mesmo depois do término do relacionamento, a mulher seguiu morando em uma casa no mesmo terreno que o homem tinha um bar.

O homem foi condenado pelo Tribunal do Júri de Anápolis na sexta-feira (24). Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), o relacionamento de Joelson e da mãe da vítima teria chegado ao fim por ciúmes e perfil violento do investigado. No dia da visita, Sebastião havia bebido álcool no bar e, após um tempo no local, ele começou a ser espancado com chutes e socos pelo ex-padrasto.

Sebastião chegou a gritar a mãe pedindo socorro, mas ainda assim as agressões continuaram. Após bater no rapaz, o homem fugiu correndo e, antes de sair do bar, Joelson disse que se ele não tivesse morrido, voltaria para “terminar o serviço”.

Leia também:

- Mulher consegue na Justiça cirurgia bariátrica pelo SUS após ficar quase 1 ano na fila

- Hugo muda de gestão pela quarta vez em cinco anos

Após as agressões, o jovem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Os exames mostraram que o espancamento resultou em múltiplas fraturas nos ossos da face e do crânio da vítima, provocando hemorragias intra e extracranianas, além de edema cerebral.

A defesa de Joelson tentou justificar o crime ao alegar legítima defesa, mas o conselho entendeu que o acusado tinha total consciência do que estava fazendo, tanto que chegou a ameaçar voltar ao local caso não tivesse conseguido matar Sebastião. Na sentença, é dito que a vítima era considerada o esteio familiar, principalmente para seus irmãos mais novos, o qual foi descrito como “porto seguro”.

A juíza Nathália Bueno Arantes da Costa, presidente do Tribunal do Júri condenou o homem a 19,5 anos de prisão. Ao considerar a pena, a magistrada levou em conta o fato de o crime ter sido praticado com muita violência e presenciado pelo irmão da vítima, que ainda era criança. Além disso, a juíza destacou que Sebastião deixou um filho, o que agrava a ação, pois o menino, na época com apenas um ano, irá crescer sem o apoio material, intelectual e afetivo do pai.

O POPULAR tentou contato com a defesa de Joelson para saber se ele irá recorrer da sentença, mas até a publicação desta matéria, não houve sucesso. O homem, que já estava detido, deve continuar preso.