O dono de um bar foi morto a tiros na madrugada deste sábado (4), na Avenida V5, na Cidade Vera Cruz em Aparecida de Goiânia. Segundo o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), Antônio Marcos Soares Queiroz, de 44 anos, estava trabalhando dentro do estabelecimento por volta das 2h quando foi atingido por disparos de arma de fogo.

O POPULAR não conseguiu contato com a administração do bar para posicionamento. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

De acordo com a ocorrência, a vítima passou por um corredor e estava indo em direção a um cômodo nos fundos do bar quando um suspeito, ainda não identificado, atirou contra ele. Antônio morreu no local.

Morte em bar de Goiânia

Um outro homem foi morto a tiros na frente de um bar na madrugada deste sábado (4), na Avenida Central, Setor Garavelo B, em Goiânia. Segundo o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o CAIS do Novo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo a polícia, a vítima saiu da boate, atravessou a rua e estava na calçada, em frente ao bar, quando um suspeito passou em uma motocicleta e atirou no homem. Após cometer o crime, ele fugiu do local. A vítima não foi identificada.

