Cidades Dono de bar que comparou cabelo de mulher negra com uma raposa é indiciado por injúria racial O caso aconteceu em outubro de 2020 no Buteko do Chaguinha, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiânia, por meio da 7ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP), concluiu nesta quinta-feira (28) o inquérito em que se apurava um caso de injúria racial em um bar envolvendo a estudante de pedagogia Sarah Silva Ferreira, de 20 anos, e Francisco Chagas de Almeida, de 74, dono do Buteko do Chaguinha, local do ocorrido. O episódio ocorreu em 31 de outubro de 2020. De acordo com o relato da vítima, ela estava junto com sua irmã e uma amiga sentadas em...