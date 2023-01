O dono de uma casa foi condenado a pagar uma indenização por ter cometido injúria racial contra uma diarista que era inquilina dele, após xingá-la de “preta safada” em Anápolis, a 55 km de Goiânia. As ofensas foram registradas em uma conversa em um aplicativo de celular (veja print acima). Cabe recurso.

“Você é uma preta safada, vontade de te matar, não me pagou, estragou a casa toda, preta safada, sua porca, nojenta”, escreveu o homem na mensagem, à época.

Até a última atualização desta reportagem, o g1 não havia conseguido localizar a defesa do réu para que se posicione. Em juízo, ele se defendeu dizendo que “reagiu a provocações” dela em um “momento de raiva”, por ela estar com os aluguéis em atrasos e ter deixado o imóvel depredado e com diversos débitos.

A sentença foi assinada na quinta-feira (26), pela juíza Laryssa de Moraes Camargos, da 6ª Vara Cível da Comarca de Anápolis. A diarista foi defendida pelo advogado Hélio Braga Júnior, da Braga Assessoria Jurídica.

Na decisão, a magistrada entendeu que a inquilina estar supostamente devendo aluguéis ou ter depredado o imóvel não justificam as falas ofensivas dele.

“O fato de a autora estar supostamente lhe devendo aluguéis ou ter depredado o imóvel, não concede ao réu direito de ofender a sua honra e integridade moral, pois existe o meio judicial cabível para cobrança dos débitos e reparação dos eventuais danos”, escreveu a juíza.

'Me senti a pior pessoa do mundo'

As mensagens foram enviadas à diarista, que não quis ser identificada, no dia 15 de maio de 2021, cerca de 20 dias após ela ter se mudado do imóvel. Dois dias depois, o caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil. Na época, a mulher falou que se sentiu “a pior pessoa do mundo” após receber as mensagens do dono do imóvel.

“Quando li a mensagem, me senti a pior pessoa do mundo. Nunca passei por nada parecido, nunca sofri nem bullying na escola. É uma dor que não tem explicação”, contou a mulher, à época.

Discussão

Após o ocorrido, a inquilina contou que morou por nove meses na casa, no Residencial Valência. Ela afirmou ainda que o locatário combinou que ela reconstruísse o muro do imóvel, que caiu durante uma chuva.

Assim, segundo a diarista, o valor da obra seria descontado em três meses de aluguel, mas a esposa do proprietário se revoltou com o acordo e começou a cobrá-la. De acordo com a mulher, o homem a mandou deixar o imóvel em um prazo de 48h.

“Comprei os materiais no cartão de crédito. A obra ficou em torno de R$ 3 mil, e o aluguel era R$ 850, até paguei a mais. Foi ele quem mandou as mensagens, pensei que ele não faria isso”, afirmou.

Uma das mensagens ainda ofende a mulher como “porca” e “nojenta”. Ela afirma que estas palavras também a abalaram, pois trabalha limpando casas e faxinava na casa do locatário.

"Ele me chamou de porca. Há um ano eu faço faxina na mesma casa. Se eu fosse porca, como estaria lá?! Eu capinava até o mato da casa dele. Eu amava morar na casa", desabafou.