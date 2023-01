Cidades Dono de chácara é preso suspeito de matar homem com golpes de foice, em Flores de Goiás Segundo o delegado à frente do caso, assim que chegou ao local, a vítima se desentendeu com o dono da chácara, que pegou uma foice e desferiu vários golpes na cabeça dela, que morreu na hora

Um homem de 63 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (11) em Flores de Goiás, a 434 km de Goiânia, suspeito de matar outro homem de 46 anos com golpes de foice. De acordo com a Polícia Civil (PC), o crime aconteceu no último sábado (7), e o suspeito, que deverá responder por homicídio qualificado - cometido com crueldade, segue preso. Ao Popular, ...