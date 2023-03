O dono de uma distribuidora de bebidas foi preso suspeito de comercializar cervejas vencidas em Goiânia. A prisão foi realizada na manhã da última quinta-feira (2) durante uma operação conjunta entre a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon) e o Procon Goiás.

As fiscalizações aconteceram em duas distribuidoras, uma no Bairro Feliz e outra no Jardim Novo Mundo. Durante a ação foi apreendida grande quantidade de cervejas, refrigerantes, energéticos, destilados, água e cigarros. Alguns desses produtos já estavam vencidos há mais de oito meses, segundo a Polícia Civil.

O nome do suspeito não foi divulgado, por isso o POPULAR não encontrou o contato da defesa dele para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

De acordo com a corporação, na unidade do Jardim Novo Mundo, havia gelo sem informação de marca, origem e data de validade na embalagem.

A Decon efetuou a prisão em flagrante do dono da distribuidora por crime contra as relações de consumo, cuja pena de detenção é de 2 a 5 anos.