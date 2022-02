Cidades Dono de fábrica mandou torturar, arrancar mãos e matar funcionário por furtar duas caixas de tempero Crime bárbaro tem semelhanças com a morte do imigrante congolês Moïse Kabagambe, que foi espancado até a morte em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro por cobrar uma dívida de trabalho no valor de R$ 200

O empresário Jean Carlos Silva Alves Gomes, de 33 anos, foi preso nesta quarta-feira (9) por mandar sequestrar, torturar, arrancar as mãos com golpes de machado e matar um funcionário de sua fábrica em Trindade por furtar duas caixas de temperos. Cada frasco do condimento custava R$ 1,50 e o valor total furtado foi avaliado em R$ 600. O crime aconteceu no dia 2 de ...