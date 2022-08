Cidades Dono de garagem responderá por prejuízo de R$ 3 milhões a 80 clientes, em Aparecida de Goiânia Homem foi indiciado pela Polícia Civil após conclusão de investigação. Prisão ocorreu em 18 de julho, após 40 clientes registrarem denúncia

A Polícia Civil indiciou o dono da garagem de veículos Will Seminovos, de Aparecida de Goiânia por estelionato. Preso no último dia 18 de julho e liberado 11 dias depois, ele vai responder por prejuízo de R$ 3 milhões a 80 clientes. Isso porque o empresário vendia os veículos, mas não repassou o dinheiro da venda aos donos. Na ocasião as denúncias somavam 40, mas dobraram desde a prisão. O caso foi investigado pelo 3º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. No início de julho vários clientes...