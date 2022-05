Uma discussão entre uma cliente de uma hamburgueria de Anápolis e o dono do estabelecimento por causa da entrega de um sanduíche repercutiu nas redes sociais nos últimos dias. Os áudios mostram a mulher xingando o empresário de "idiota" e o entregador de "bosta" por não ter levado o pedido até seu apartamento.

O dono do estabelecimento se indignou com as ofensas e resolveu divulgar o conteúdo das mensgens nas redes sociais. Ao POPULAR, o proprietário contou que tudo aconteceu na noite de terça-feira (24), quando o entregador foi informado na portaria que não poderia entrar com a moto e com a mochila dentro do condomínio.

Ele teria que deixar os pertences de fora, entrar somente com o sanduíche e caminhar por aproximadamente um quilômetro até o apartamento, segundo o empresário. O entregador ligou para o apartamento para informar o problema. O filho da cliente atendeu e disse que era obrigação do funcionário entregar no apartamento, segundo o dono da hamburgueria.

Por este motivo, o entregador não levou o sanduíche e disse que a cliente poderia buscá-lo no estabelecimento. Foi neste momento, de acordo com o empresário, que a cliente enviou os áudios. O proprietário disse que orienta seus funcionários a tratar bem os clientes, mas não aceitar ofensas.

"Eu sempre deixo bem claro pros meus funcionarios, trata o cliente da melhor maneira possível, mas a partir do momento que ele te destratar, tem que ser recíproco", afirmou o empresário.

Mensagens

Nos áudios enviados, a mulher reclama da prestação de serviço e diz que não há proibição de entrada. "Se o seu empregado é preguiçoso e você está sendo conivente na sua empresa com a preguiça do seu funcionário, eu não tenho nada com isso não", disse a mulher em áudio.

O empresário respondeu e também chamou a mulher de preguiçosa. "Moça, a obrigação do entregador é entregar na porta do condomínio. Quando a senhora pede alguma coisa do Sedex eles entregam na porta aí ou sobem no seu apartamento? Do mesmo jeito que ele é preguiçoso, você também é, você pode levantar e ir lá na portaria buscar, é simples", disse em resposta por áudio.

A cliente envia um novo áudio. "Você quer eu eu vou aí quebrar o pau aí na sua lanchonete? Eu vou agora, tá? Eu vou agora, porque eu espero que eu não esteja falando com o dono, porque se eu estiver falando com o dono, você é um idiota. Você é um idiota e tomara que esse boteco seu feche logo, logo", disse.

A mulher finaliza a mensagem dizendo que o funcionário tem a obrigação de levar o pedido até seu apartamento. "Se eu pedir aqui, eu tenho dinheiro pra pagar, eu estou pagando, se ele é entregador, se ele está nessa função, é problema dele", completa.

Após a ameaça de ir até o local para "quebrar o pau", o dono questiona porque ela não vai até a lanchonete para buscar o pedido. "Eu não fui porque eu tenho dinheiro pra pagar, pra bosta do entregador entregar aqui na porta do meu apartamento", disse.

Ela também afirmou que iria postar em suas redes sociais. "Vou fazer a maior propaganda ruim de vocês", disse. O Popular tentou contato com a cliente por telefone às 14h33, mas não obteve retorno.

