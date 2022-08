Cidades Dono de lava a jato é preso suspeito de usar carros dos clientes para sair com a namorada, em Jataí Suspeito pagou fiança e já foi liberado, segundo o Tribunal de Justiça de Goiás

O dono de um lava jato, de 24 anos, foi preso em flagrante enquanto passeava com a namorada usando a caminhonete de um cliente sem autorização do proprietário. O casal estava em um bar na última sexta-feira (29), em Jataí, a 320 quilômetros de Goiânia, quando foram abordados pela polícia. O proprietário da caminhonete foi alertado pela sogra das “má intenção” do sus...