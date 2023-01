O dono de uma oficina mecânica foi preso em flagrante na tarde da última sexta-feira (13) após atirar quatro vezes contra um cliente, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. A Polícia Militar (PM) conta que o desentendimento entre os dois teria começado por que a vítima foi reclamar de um serviço prestado pelo suspeito. Na versão do dono da mecânica, ele conta que tomou a arma que estava inicialmente com a vítima, numa manobra de auto-defesa, e só então efetuou os disparos. A vítima teve perfurações no braço direito e no tórax, e se encontra internada no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo).

As imagens de segurança mostram o momento da perseguição e dos disparos. Pouco tempo após os tiros, com a vítima ainda no chão, o suspeito entrou num carro e fugiu. O dono da mecânica foi encontrado uma hora depois no escritório de seu advogado, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. A PM diz ainda que o homem já responde criminalmente pelo crime de homicídio.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

