As doses pediátricas da vacina contra a Covid-19 devem chegar a Goiás na madrugada de sexta-feira (14). O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (13) pelo governador Ronaldo Caiado em sua conta no Twitter. “A quinta começa com notícia boa! 44.300 doses de vacina pediátrica chegam em nosso estado nesta madrugada, 1h30 da manhã”, escreveu.

As vacinas da Pfizer destinadas às crianças de 5 a 11 anos chegaram ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), às 4h38. Conforme reiterou o comunicado, as doses serão utilizadas inicialmente em crianças de 11 anos, com a idade sendo reduzida gradativamente para as demais faixas etárias.