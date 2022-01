Cidades DPE-GO pede explicação sobre proibição de calças para alunas de escolas militares em Goiás A partir de 2023, as meninas também não poderiam mais pintar os cabelos

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) instaurou, nesta quinta-feira (20), um procedimento para apurar informações sobre possível proibição de uso de calças para alunas das escolas militares do Estado de Goiás. O documento foi enviado à Secretaria de Estado da Educação e ao Comando da Polícia Militar. De acordo com uma publicação do Instagram do Comand...