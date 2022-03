Cidades DPE realiza ação multidisciplinar no dia 25

Em ação paralela, no dia 25 deste mês, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), em parceria com a Diretor Geral de Administração Penitenciária (DGAP), fará uma ação multidisciplinar na Penitenciária Feminina Consuelo Nasser, no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde 63 mulheres cumprem pena, com sentença condenatória transitada em julgado. A ideia é levar...