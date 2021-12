A Secretaria de Saúde de Goiânia comunicou que o drive-thru de vacinação do Shopping do Passeio das Águas será desativado na próxima segunda-feira (20). Segundo a pasta, a baixa procura pelas vacinas contra a Covid-19 no local, de pouco mais de 200 por dia, a disponibilização de mais de 60 pontos fixos de vacinação, além das vans itinerantes, levaram à decisão.

Em nota, a secretaria agradeceu ao shopping pela parceria firmada em abril de 2021. “Por meses, a estratégia do drive foi de grande importância para que um maior número de moradores da capital fosse vacinado”, diz o texto.

A pasta também reforça a importância da vacinação contra a Covid-19 e conclama os moradores para que busquem um dos postos onde são ofertadas as vacinas de primeira, segunda e terceira dose.



Vacinação itinerante

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia começou no dia 4 deste mês a vacinação itinerante contra a Covid-19. O primeiro ponto contemplado foi o Setor Grajaú, na região Sudoeste da capital. Até o dia 22, as três vans da campanha VacinAção estarão em outros 13 pontos.

O objetivo é alcançar, principalmente, as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina, mas não apareceram para a segunda, apesar de já estarem dentro do prazo. A estimativa é de que são mais de 100 mil pessoas nesta condição em Goiânia.

Nesta sexta (17), a campanha está no Camelódromo de Campinas 2 até as 17h. Nos próximos dias, as vans estarão no Camelódromo OK (18), Paróquia Nossa Senhora Assunção (20), Terminal Padre Pelágio (21) e Camelódromo de Campinas (22).