Cidades Drogarias abrem venda de autoteste de Covid pelo ecommerce Nesta semana, acontecem os primeiros lançamentos oficiais do produto no varejo brasileiro

Na corrida das drogarias para começar a vender os autotestes de Covid, o Grupo DPSP, dono das redes Pacheco e São Paulo, começou a oferecer o produto no site nesta terça (1º). Nesta semana, acontecem os primeiros lançamentos oficiais do produto no varejo brasileiro, depois que a Anvisa autorizou a venda de autotestes no país em 28 de janeiro. Os produtos só...